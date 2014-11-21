Olacak Şey Değil

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Michael Cooney’nin yazdığı Haldun Dormen’in dilimize çevirdiği oyunun başrollerinde Berke Hürcan, Can Törtop ve Ümmühan Kıldiş oynuyor.

İşte oyunun konusu...İki yıl önce işinden atılan Eric Swan (Berke Hürcan) bunu karısı Linda'ya (Ümmühan Kıldiş) söyleyemez. Yeni bir iş bulmak yerine eski kiracısına gönderilen işsizlik çeklerini almaya başlar. İki yıl içinde sosyal sigortalara sahte belgeler ve hayali isimler göndererek pek çok bölümden para alır. Ayrıca gönderilen sağlık ürünlerini de ihtiyar George Amcası (Ferhat Balaban) aracılığıyla satmaktadır. Saf komşusu Norman (Can Törtop) ise kendi adına uydurulan belgeler ve hastalıklardan habersiz evlilik planları yapmaktadır. Ancak eve gelen bir müfettiş (Bülent Keser) ile işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Oyun Programı

18 Kasım 2014 Salı – 20:30 – Ortaköy Afife Jale Kültür Merkezi

21 Kasım 2014 Cuma - 20:30 – Kadıköy Duru Tiyatro

28 Kasım 2014 Cuma – 20:30 - Bilecik

2 Aralık 2014 Salı - 20:30 - Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi

8 Aralık 2014 Pazartesi – 20:30 – Kozzy AVM (Gazanfer Özcan Sahnesi)

12 Aralık 2014 Cuma - 20:30 - Kadıköy Duru Tiyatro