Ölümcül yumurtalar

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Sovyet Devrimi üzerine parlak bir hiciv, dokunaklı bir roman.

Mihail Bulgakov-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

1917 Rus Devrimi’ni izleyen dönemde zooloji profesörü Persikov bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar sırasında tesadüfen canlı organizmaların üreme hızlarını artıran ve onları devleştiren yeni bir kızıl ışın keşfeder. Tam da o sıralarda Sovyet cumhuriyetlerinde bütün tavukları kırıp geçiren bir salgın patlak verir. ‘Ölümcül Yumurtalar’ aslında iktidarın ve bilginin kötüye kullanılmasının vahim sonuçlarına işaret eden bir sistem eleştirisi.