Modern müzeciliğin en başarılı temsilcilerinden biri olarak önümüzdeki dönemde adından fazlasıyla söz ettirecek Odunpazarı Modern Müze’yi keşfetme zamanı.

Eskişehir’de bulunan ve ismini yer aldığı semt Odunpazarı’ndan alan OMM, ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates tarafından tasarlandı. Orta Anadolu’da Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimarisi ve Japon mimarisi harmanlanıyor ve karşınıza harikulade bir yapı çıkıyor. Geometri, ışık, kümelenme ve ahşap onu en iyi tanımlayacak kelimeler. Ayrıca müzenin üniformaları, dünyaca ünlü modacımız Dilara Fındıkoğlu’nun imzasını taşıyor. Mimar ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından hayata geçirilen; Türkiye’den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin bir araya geleceği OMM, beklediğimize fazlasıyla değdi. Şimdi onu keşfetme zamanı!





