One Direction'dan sürpriz

Grubun yeni şarkısı "Drag Me Down" yayınlandı!

Şarkı ülkemizdeki iTunes listesinde #1. sıraya yerleşirken, Twitter’da da en çok konuşulan konular arasına girerek TT oldu. One Direction, 31 Temmuz 2015’te yayınladıkları yeni şarkıları “Drag Me Down” ile hayranlarına sürpriz yaptı. Daha önce herhangi bir bilgi verilmeden sürpriz bir şekilde iTunes ve Spotify’da yayınlanan şarkı, hemen ardından radyolara servis edilecek.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Billboard Müzik Ödülleri’nde “En İyi Grup” ve “En İyi Turne Grubu” kategorilerinde iki ödülün sahibi olan grup yeni albümlerinde Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles ile yollarına devam ediyor.

One Direction’ın beşinci stüdyo albümünün Kasım ayında Sony Music etiketiyle yayınlanması planlanıyor.