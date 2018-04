One Love Festival 13'ün programı belli oldu!

One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata, kapılarını 14 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’de Gece ile açacak

Ardından Büyük Ev Ablukada, Redd, Oh Land ve Mogwai müzikseverlerle buluşacak. İlk gününün kapanışında ise Basement Jaxx ile festival coşkusu doruğa ulaşacak. 15 Haziran Pazar günü de kapılar saat 14:00’te açılacak ve ilk olarak Yüzyüzeyken Konuşuruz sahne alacak. BubiTuzak, MØ, Omar Souleyman ve Bonobo’nun performanslarıyla devam edecek festivalin kapanışı ise elektronik müzik dünyasında fırtınalar estiren Moderat’tan olacak.



Türkiye’nin en uzun soluklu şehir festivali “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata” 14-15 Haziran tarihlerinde Parkorman’da müzikseverlere unutulmaz bir müzik, eğlence ve festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Festival katılımcıları, iki gün boyunca, ana sahne olan İstanbul Sahnesi’nin yanı sıra Berlin ve Austin sahneleri ile Portobello alanında boy gösterecek müzisyen, DJ ve gruplarla da coşmaya devam edecek. Festivalde dolu dolu müziğin yanı sıra iki gün boyunca aralıksız eğlence, sürprizler, sosyal medya bağlantıları ve aktiviteler ile katılımcılar gerçek festival coşkusunu doyasıya yaşayacak.



İlk gün “Gece” ile başlayıp “Basement Jaxx”la son bulacak



One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata, 14 Haziran Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla kapılarını açacak. Festivalin ana sahnesi olan İstanbul Sahnesi’nin ilk konuğu Gece olacak. Uzun yıllar boyunca Ankara'nın önemli barlarında kendi bestelerini seslendiren ve çıkardığı iki albümle geniş kitlelere ulaşan Gece’nin ardından ilginç rumuzlarıyla tanınan, şarkıları ve konser kayıtlarıyla müzik piyasasına renk katan Büyük Ev Ablukada benzersiz müziğiyle eğlenceli bir performansa imza atacak. Yerli grupların performansı Redd ile devam edecek. 2012 yılında çıkardığı son albümü Hayat Kaçık Bir Uykudur ile dinleyenlerinin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başaran Redd’in ardından sahne alacak isim ise Oh Land. Benzersiz melodileri ile dinleyenleri büyüleyen Oh Land’dan sonra, özgün tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan başarılı post-rock grubu Mogwai ile ana sahne daha da ısınacak. “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata”nın ilk gününün kapanışında ise hayranları tarafından dört gözle beklenen, reggae, punk, funk, latin ve techno gibi birçok farklı türü rahatça buluşturabilen bir tarzla elektronik dans müziği alemini kasıp kavuran Basement Jaxx ile festival coşkusu doruğa ulaşacak.



Festivalin kapanışı Moderat’tan



Festivalin ikinci günü olan 15 Haziran Pazar günü de kapılar saat 14:00’te açılacak. Ana sahnede festivalciler ilk olarak enerjik sahne performansı ve akılda kalan şarkılarıyla Yüzyüzeyken Konuşuruz’la buluşacak. Eğlenceli ve heyecan verici tarzıyla festivale renk katacak BubiTuzak’ın ardından, sıra dışı ses rengi ve aykırı sözlerle bezeli elektronik parçalarıyla synth-pop'un yeni kraliçesi olma yolunda ilerleyen MØ sahne alacak. Daha sonra, sıra dışı müziğiyle Ortadoğu’nun uluslararası düzeydeki ilk yıldızı olan ve “Suriyeli Techno” tanımıyla özdeşleşen Omar Souleyman’ın sahne almasıyla eğlencenin dozu iyice artacak. Sonrasında, üretkenliğiyle elektronik müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Bonobo sahneyi devralacak ve festival tutkunlarının yaşadığı müzik ziyafeti devam edecek. “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata”nın kapanışını yapacak grup ise Berlin sahnesinin en bilinen isimlerinden Modeselektor ve Apparat’ın birleşimiyle ortaya çıkan Moderat olacak. Moderat’ın karışık ritimler ile kaotik bas tınılarıyla elektronik müzik dünyasında estireceği fırtına ile festival sona erecek.



Berlin ve Austin sahneleri ile Portobello alanında da coşku eksik olmayacak



Festival katılımcıları, üç gün boyunca, ana sahne olan İstanbul Sahnesi performanslarının yanı sıra alternatif sahneler olan Berlin ve Austin ile Portobello alanında boy gösterecek müzisyen, DJ ve gruplarla coşmaya devam edecek. Vildan Gündüz, Paradisko, Berke Yavuz, Villette, Mabbas, Jaguar Skills, Modeselektor, Sami Baha, Da Poet, Radyo Eksen Party, Radyo Babylon Soundsystem, Azun, Coşkun Akmeriç, Maxi Storrs, The Red Hood, Just D, Style-ist, Gunesta, Mert Topuz, Cowboys & Aliens, Ras Memo & Da Frogg, Club Bangkok ve Oldies But Goldies gibi sürprizler, müzikseverlere eğlenceli anlar yaşatacak.



Bugüne kadar Efes Pilsen sponsorluğundaki 12 yılında; 175 binden fazla müzikseveri, 80’den fazla grubu, 1.500’den fazla sanatçıyı ağırlayan, sıcak yaz günlerinin gelenekselleşen habercisi “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata”da festivalseverler, iki gün boyunca kaliteli müziğin yanı sıra güneşe, doğaya, geceye ve eğlenceye doyacak, tüm gün sürecek aktivitelerle keyifli bir hafta sonu yaşayacak.



14 Haziran Cumartesi Programı



Kapı Açılış: 14:00

• İstanbul Sahnesi (Ana Sahne): Gece, Büyük Ev Ablukada, REDD, Oh Land, Mogwai, Basement Jaxx

• Berlin Sahnesi: Vildan Gündüz, Paradisko, Berke Yavuz, Villette, Mabbas, Jaguar Skills, Modeselektor

• Austin Sahnesi: Sami Baha, Da Poet, Radyo Eksen Party, Radyo Babylon Soundsystem

• Portobello Alanı: Önümüzdeki günlerde açıklanacak.



15 Haziran Pazar Programı



Kapı Açılış: 14:00

• İstanbul Sahnesi (Ana Sahne): Yüzyüzeyken Konuşuruz, BubiTuzak, MO, Omar Souleyman, Bonobo, Moderat

• Berlin Sahnesi: Azun, Coşkun Akmeriç, Maxi Storrs, The Red Hood, Just D, Style-İst

• Austin Sahnesi: Gunesta, Mert Topuz, Cowboys & Aliens, Ras Memo & Da Frogg, Radyo Eksen Party, Club Bangkok, Oldies But Goldies

• Portobello Alanı: Önümüzdeki günlerde açıklanacak.