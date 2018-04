One Love Festival'de kimler var?

One Love Festival'de sahne alacak isimler açıklanmaya devam ediyor.

13-14 Haziran’da Lifepark’ta, gerçekleşecek One Love Festival 14’ün açıklanan yeni isimleri; başarılı indie pop sanatçısı “Tom Odell” ve son yılların en gözde rock gruplarından, The Strokes’un beyni ve grubu “Julian Casablancas + The Voidz” oldu. Geçtiğimiz günlerde, 2011 yılında çıkan ilk albümü sonrasında kısa sürede dünya çapında üne kavuşan, çok yakında yeni albümü çıkacak Mercury Prize ödüllü “James Blake” ve birçok Mercury Prize ve Grammy adaylığı bulunan İngiliz grup “Hot Chip”in de festivale katılacağı açıklanmıştı.