One Love'da üç yerli grup

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

14-15 Haziran'da festivalseverlerle buluşacak sanatçılara 3 yerli grup eklendi: Redd, Büyük Ev Ablukada, ve Gece

Türkiye ’nin en uzun soluklu şehir festivali “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata” sürpriz isimlerini açıklamaya devam ediyor. 14-15 Haziran’da festivalseverlerle buluşacak sanatçılara 3 yerli grup eklendi: Redd, Büyük Ev Ablukada, ve Gece

İlginç rumuzlarıyla tanınan, şarkıları ve konser kayıtlarıyla müzik piyasasına renk katan Büyük Ev Ablukada, One Love Festival'de, benzersiz müziğiyle eğlenceli bir performansa imza atacak. 2012 yılında çıkardığı son albümü “Hayat Kaçık Bir Uykudur” ile dinleyenlerin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başaran Redd, taviz vermeyen müziğini One Love Festival sahnesine taşıyacak. Uzun yıllar boyunca Ankara 'nın önemli barlarında kendi bestelerini seslendiren ve çıkardığı iki albümle geniş kitlelere ulaşan Gece ise One Love’da hayranlarını coşturacak. 2 günü kapsayan ve 18 yaş üzeri için geçerli olan kombine öğrenci biletleri, 100 TL’lik fiyatıyla, Biletix’ten alınabiliyor. Öğrencilik günleri geri kaldı diyen ve One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata coşkusunu, kalabalık bir arkadaş grubuyla yaşamak isteyen festivalseverlere ise “Buddy Pack Kombine” ile çok cazip bir teklif sunuluyor. 3 kombine bilet fiyatına 4 kombine bilet alanlar festival coşkusu çok daha keyifli yaşayacak.