Hürriyet/Kelebek’teki popüler kültür ve lifestyle yazılarıyla tanınan, Ajda Pekkan, Funda Arar, Ziynet Sali, Levent Yüksel, Nilüfer gibi önemli isimlere verdiği şarkılarıyla dikkat çeken Onur Baştürk, ilk albümünü yayınladı.

Yazılarıyla tanınan Onur Baştürk, bu kez şarkılarıyla karşımızda. "Hiçbir Şey Olmamış Gibi mi Kalayım?" adındaki albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziği Onur Baştürk'e ait.



"Şarkıları yaparken tek başımaydım ama sonrasında yola aranjörüm Daniel Taşel’le devam ettik" diyen Onur Baştürk'ün ilk albümündeki sekiz şarkının yedisinin düzenlemesi Taşel'e ait. Albümdeki şarkılar, bir aşkın evrelerini anlatıyor.



Emre Ataker'in düzenlediği, albümün çıkış şarkısı olan "Söyle Bana"nın videosu, Baştürk’ün daha önce yayınlanan iki single’ın videosunda olduğu gibi yine Emir Sarısaç imzalı. Pronto Tour Plus’ın katkılarıyla İzlanda’nın güneyindeki siyah kumsalda çekilen video klip, siyah beyaz görüntülerden oluşuyor.



