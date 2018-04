Ordusu ile geliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

144 kişilik Lady Gaga ordusu, Türkiye’ye 21 tır ile birlikte geliyor.

Doritos ana sponsorluğunda, Pozitif Live organizasyonu ve Live Nation Global Touring işbirliği ile 16 Eylül’de İTÜ Stadyumu’nda Türkiye’deki ilk konserini vermeye hazırlanan Lady Gaga’nın “Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP Ball” turnesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Dünya turnesi boyunca 68 şehirde toplam 78 performans sergileyecek olan Lady Gaga’nın İstanbul konseri, turnenin Avrupa ayağının ilk konseri olma özelliği taşıyor.



Günümüzün dünya turnesine çıkmış en ünlü sanatçılarından Lady Gaga, “Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP Ball” turnesi kapsamında Doritos ana sponsorluğunda ilk kez Türkiye’ye geliyor. Toplam 21 tır ile İstanbul’a gelecek olan pop kraliçesinin performansının en iyi şekilde olabilmesi için arkada dev bir ekip çalışıyor. Performansını 14 dansçı ve 5 grup üyesi ile birlikte sergileyen Lady Gaga, sahnede giydiği birbirinden renkli kıyafetler için tam 14 gardrop ile geziyor. Lady Gaga, şov sırasında 30 saniye gibi rekor bir sürede tasarımı oldukça zor olan kıyafetlerini değiştirebiliyor. Lady Gaga, turne boyunca, grubundan dansçılara, yaratıcı yönetmenlerden, stilist ve teknisyenlere kadar 144 tur personeli ile yoluna devam ediyor. Ortasında lounge alanı, soyunma kabinleri ve çeşitli bölmelerin yer aldığı, kurulumu ve tasarımı için ise 21 bin 346 saat harcanan sahnenin bir sonraki konser noktasına araçlarla taşınması 2 gün sürüyor. Ayrıca sahne şovu sırasında dev bir bahçe ve 15 dev ağaç, 146 metrelik bir hortumla şişiriliyor. Avrupa turnesinin ilk durağında İstanbul’a uğrayacak olan Lady Gaga, son yılların en çok dinlenen parçaları Alejandro, Bad Romance, Poker Face, Born This Way ve son albümünden dinlenme rekorları kıran G.U.Y gibi şarkılarıyla hayranlarına gerçek Monster deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor.



Live Nation Global Touring’den yapılan açıklamaya gore “Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP Ball” turnesinin Kuzey Avrupa ve Avrupa bilet satışlarına inanılmaz bir talep var ve bu talebi karşılayabilmek adına da ek konserler turneye ekleniyor.