43. Orhan Kemal Roman Armağanı Hamdi Koç’un Çıplak ve Yalnız adlı romanına verildi





Tahsin Yücel, İnci Aral, Turhan Günay, Feyza Hepçilingirler, M. Nuri Gültekin, Ahmet Telli ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, 44 eser arasında yaptıkları değerlendirmede, 2014 yılı 43. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın, Doğan Kitap tarafından yayımlanan Hamdi Koç’un Çıplak ve Yalnız adlı romanına verilmesini kararlaştırdı. Kurul, Çıplak ve Yalnız romanını, tarımsal üretim atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini, daha iyi bir dünya için yaşanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu, Orhan Kemal’in dünya görüşüne yakın bir anlatımla bir dizi bilinmezle irdeleyen ve tarihe yaptığı göndermelerle evrensel vicdanı da hatırlatan yaklaşımıyla ödüle değer gördü.Hamdi Koç’a ödülü 2 Haziran Pazartesi günü, İstanbul Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda, saat 10.30’da yapılacak olan Orhan Kemal’in 100. yaşını kutlama ve Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.