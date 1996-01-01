19. Aydın Doğan ödülü Orhan Pamuk'a verildi.





Aydın Doğan Vakfının düzenlediği "19. Aydın Doğan Ödülü"ne, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk layık bulundu.Aydın Doğan Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın kurucusu Aydın Doğan adına 1996'dan bu yana düzenlenen ödülün bu yıl "Roman" dalında verilmesi kararlaştırıldı.Doğan Hızlan başkanlığında toplanan seçici kurul, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Nüket Esen, Semih Gümüş, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Jale Parla, Ömer Türkeş ve Metin Celal Zeynioğlu'dan oluştu.Yapılan toplantıda, "Türk edebiyatına romanın farklı türlerini getirmesi ve bu farklı türlerle kendisini izleyen genç romancılara yeni uygulama ufukları açması", "burası ve ötesi, dünyevi ve uhrevi, Doğu ve Batı kutuplarını ustalıkla bir araya getirmesi", "Türk romanını dünyada temsil eden ustalar arasında yer alması" nedeniyle 2015 Aydın Doğan Ödülü'nün "Roman" dalında Orhan Pamuk'a verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. (AA)