Usta tiyatrocu Metin Belgin, Orhan Veli’nin en sevilen dizelerini 14 Kasım, Pazartesi akşamı İş Sanat izleyicileri için seslendirecek.

Şiir tutkunlarının İş Sanat’ta büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisi, bu sezon Orhan Veli şiirleri ile başlıyor. Garip akımının öncülerinden olan Orhan Veli, ölçüsüz, uyaksız, yalın bir dil kullanarak yazdığı şiirleri ile yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmuş bir şair… İnsanların gündelik sorunlarını işleyen, kaleme aldığı eserlerde halk şiiri ve halk türküsünün etkisinde kalan Orhan Veli, insan ve doğa sevgisini konu alan şiirler yazdı. Atilla Birkiye’nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı Gün Olur Alır Başımı Giderim isimli dinletide, Orhan Veli’nin dizelerini Metin Belgin okuyacak. Müzikle şiirin iç içe geçtiği dinletide, Serdar Yalçın’ın şairin şiirlerinden bestelediği yedi eserini de Deniz Erdoğan Likos ve Zafer Erdaş seslendirecek. Orhan Veli’nin en sevilen şiirlerinden derlenen dinleti, 14 Kasım Pazartesi akşamı İş Sanat’ta olacak.



