'Ormanlardan Hemen Önceki Gece' oyunu Rıza Kocaoğlu’nun ödüllü performansıyla 7 Aralık akşamı Uniq Hall'da...

İki sezon üst üste seyircisiyle buluşan ve büyük ilgi gören “Ormanlardan Hemen Önceki Gece” oyunu bu sene Uniq Hall sahnesinde tekrar tiyatroseverlerle buluşuyor. Bernard-Marie Koltès’in yazdığı oyunun yönetmenliğini Melis Tezkan ve Okan Urun’un üstleniyor. Son dönemlerin sevilen oyuncusu Rıza Kocaoğlu tek kişilik performansı ile seyirciye tiyatro şöleni yaşatıyor. Oyundaki performansı ile Rıza Kocaoğlu, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından Yılın Erkek Oyuncusu seçildi. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema ödüllerinde En Başarılı Erkek Oyuncu ödülünü, Magazin Gazetecileri 21. Altın Objektif ödüllerinde ise Tiyatroda En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Aynı zamanda oyun Afife Tiyatro Ödülleri’nde En Başarılı Erkek Oyuncu ve En Başarılı Işık Tasarımı ödüllerine aday gösterildi.

Çağdaş tiyatronun yönünü değiştiren "Ormanlardan Hemen Önceki Gece", özgün bir sahne tasarımı eşliğinde dinamik fakat kırılgan ve dalgalı bir beden diliyle sahneye taşınıyor. Rıza Kocaoğlu’nun kendine has yorumuyla ortaya çıkan sahnedeki "adama" eşlik eden müzik, video ve ışık tasarımı da Koltès'in şiirsel başkaldırısına hizmet ediyor.





Sahnedeki adam tarafından tek bir nefeste anlatılan hikayeler birbiri içine girerek izleyiciyi ele geçiriyor. Adam’ın sadece bir kez seviştiği ve gecelerce beklediği Mama, metrodaki serseriler, kıpırdayan herkesi vuran general, toprak yiyerek ölen kadın, cuma akşamları, fabrika, sendika, ormanlar... Bu dev monolog, dünyanın neresinde olursa olsun "burası da benim evim" denilebilecek yerlerin tükendiği ve buna karşı tek çözümün kendini koruyabilmek olduğu noktadan yola çıkarak koşulsuz ve beklentisiz söylenebilecek bir "Seni seviyorum"a uzanıyor.