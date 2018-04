Orwell ödülü This Boy’a

Orwell ödülüne bu yıl, bir dönem İçişleri Bakanı olarak da görev yapan İşçi Partili siyasetçi Alan Johnson, This Boy adlı anı kitabıyla değer görüldü

Sue MacGregor, Robert McCrum ve Trevor Philips’ten oluşan seçici kurul, This Boy’da Alan Johnson’ın “melodrama kaçmadan, ince bir mizah duygusuna sahip olabildiği” için ödülü kazandığını açıkladı.



Londra’nın varoşlarında, elektriksiz bir evde büyüdüğü günlerden İçişleri bakanlığına yükselişini anlattığı This Boy ile Johnson, Charles Moore imzalı Margaret Thatcher biyografisi Margaret Thatcher, Gaiutra Bahadur’un Coolie Woman adlı kitabı, Frank Dikötter imzalı The Tragedy of Liberation, James Fergusson’ın The World’s Most Dangerous Place kitabı ile David Goodhart imzalı The British Dream’i geride bırakmayı başardı.



Guardian gazetesinden Ghaith Abdul- Ahad ise Suriye’den geçtiği haberlerle gazetecilik dalında ödüle değer görüldü. Johnson ve Abdul- Ahad, aynı zamanda üç bin sterlin tutarında para ödülünün de sahibi oldu.