Otuz Yaşa Mektuplar

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Otuz yaşınızdaki halinize mektup yazsanız, ona neler söylerdiniz?

“Otuz Yaşa Mektuplar” değerli iş insanlarının 30 yaşındaki kendilerine yazdıkları mektuplardan oluşuyor. Mektupları kendi kaleminden derleyen Meri İstiroti Bahar, “Her birinin yaşam serüvenlerini ve kendi gençliklerine yazdıkları mektupları okurken okuyucuların geleceklerini aydınlatabilmeyi arzuladım” diyor. Geliri sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilere burs olarak aktarılacak olan kitapta Türkan Sabancı’dan Mehmet Ali Aydınlar’a, Yıldız Kenter’den Hülya Koçyiğit’e 44 ünlü ismin mektupları yer alıyor.

