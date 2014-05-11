Öykücüler Marquez’i Ankara’da anacak

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

14. Uluslararası Ankara Öykü Günleri 7 Mayısta başlıyor. Öykü günleri bu yıl, Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez anısına düzenleniyor

14. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, 07-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin yanı sıra Ankara Üniversitesi salonlarında ve Öykü Günleri Derneği'nde düzenlenecek. Öykü Günleri'nin onur ödülü ise yazar Necati Tosuner'e verilecek. Onur konukları arasında Füruzan, Anar (Azerbaycan), Hamlet İsahanlı (Azerbaycan), Beatrix M. Kramlovsky (Avusturya), Bruno Cany (Fransa), Billy O'Callaghan (İrlanda), Carles Alvarez Garriga (İspanya) ve Nenad Joldeski'nin (Makedonya) yer alacağı etkinlik, geçtiğimiz ay yaşama veda eden Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez anısına düzenlenecek.



Her güne bir öykü

Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği'nde öykü günleri boyunca her gün saat 11.00'de öyküler okunacak, öykü üzerine kısa konuşmalar ve paneller düzenlenecek. 8 Mayısta Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde edebiyatçı Füruzan, Necati Tosuner, İbrahim Karaoğlu, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter ve Prof. Dr. Devrim Erbil'in katılımıyla 'Sözler ve Renkler Gravür Sergisinin Serüveni' başlıklı panelle birlikte Sözler ve Renkler Baskıresim Sergisi’nin açılışı gerçekleşecek. Öykü günleri boyunca, Öyküde Ankara/Ankara'da Öykü, Azerbaycan'da Öykü Edebiyatı, Hamlet Üzerine Yaklaşımlar, Fantastik Edebiyat, Cezaevi Edebiyatı, Kıskanılan Bir Yazar: Cortazar, 100. Doğum Yılında Orhan Kemal, Genç Öykücüler Konuşuyor, Çağdaş Avusturya Öyküsü, Füruzan: Parasız Yatılı'nın 43., Kırkyedililer'in 40. Yılı, Edebiyatımızda Necati Tosuner, 90 Sonrası Kürtçe Öykü, İrlanda Öykücülüğü, Son Dönem Romancılığımız, Bilim Kurgu Edebiyatı ve Direniş Edebiyatı/Edebiyat Siyaset İlişkisi konulu paneller gerçekleştirilecek.