Fly – Inn’de bu sene açılan Bej, happy hour partileri ile Çeşme eğlence hayatına yön veriyor! 11 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak olan Özge Fışkın’ın canlı performansıyla Bej’de benzersiz bir eğlence sizi bekliyor.





Çeşme’nin en keyifli ve vazgeçilmez plajlarından Fly – Inn, Bej Karaköy ve Hora by Bej’den sonra rotasını Çeşme’ye çeviren Bej ile bu yaz büyük ses getiriyor! Bej, berrak denizi, keyifli kumsalı, eşsiz lezzetleri kadar akşamüstü düzenlenen “Happy Hour” partileri ile de ilgi görüyor. Benzersiz müziklerin, eğlenceli ritimlerin eşlik ettiği, ünlü isimlerin ve DJ’lerin ağırlandığı “happy hour” partilerinin 11 Temmuz Cumartesi günü konuğu; “Özge Fışkın…”Özge Fışkın eğlenceli ve keyifli şarkıları, benzersiz canlı performansı ile bu Cumartesi Bej’de tatilcilere unutulmaz bir gün yaşatacak!Fly – Inn’de Bej’in yıllardır konuşulan margaritalarının ve eşsiz kokteyllerinin tadını, denize hakim barda, ritmi ve eğlencesi yüksek “happy hour” partilerinin eşliğinde çıkaracak, unutulmaz bir hafta sonu yaşayacaksınız!