Özgürlükler ülkesi otoriteyi sorgulatmıyor!

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Cory Doctorow’un Little Brother adlı romanı, “otoriteyi sorguladığı” gerekçesiyle ABD’nin Florida eyaletindeki bir lisenin müfredatından çıkarıldı

Cory Doctorow’un Little Brother (Küçük Kardeş) adlı romanı, “otoriteyi sorguladığı” gerekçesiyle ABD’nin Florida eyaletindeki bir lisenin müfredatından çıkarıldı. Durumu değerlendiren Doctorow, politik görüşleri ve içeriği yüzünden kitabının sansüre uğradığını söyledi.



Yazarın, gençlerin denetime başkaldırısını konu alan romanın otriteyi sorgulayan ve hackerlığı öven bölümlerinin Pensacola’daki Booker T. Washington Lisesi yöneticilerince sakıncalı görüldüğü belirtiliyor.



Olayı kınayan Sansüre Karşı Güç Birliği açıklamasında, “Edebiyat eserlerindeki muhalif yaklaşımlara yer vermenin, okullardaki eğitimin bir parçası olduğunu” vurguladı ve kitapları içerikleri yüzünden müfredattan çıkarmanın anayasanın temel ilkelerine aykırı olduğuna yer verdi.