Paloma San Basilio ile latin sıcaklığı İstanbul'a geliyor!

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Paloma San Basilio 40 yılı aşkın müzikal yolculuğunu anlattığı dünya veda turnesi kapsamında ilk kez 25 Nisan'da Türkiye'de

Müzik kariyerine başladığı 1975 yılından bugüne kadar 30’dan fazla albüm yayınlamış ve Latin müziğinin Avrupa’dan çıkan en ünlü yıldızlarından biri olmayı başarmış Paloma San Basilio, Latin Müzik Akademisinin “Yaşam Boyu Başarı” ödülünü kucaklamış bir diva. Türkiye’deki hayranları ile de caz ve bolero tarzlarını bir araya getiren albümü ”Invierno Sur” ile buluşan diva 2 yıllık çok uzun bir veda turnesi ile tüm dünyayı turlamakta. Grammy ödülü'nün de içinde olduğu onlarca ödülün sahibi, Placido Domingo ve Jose Carreras gibi sanatçılarla gerçekleştirdiği duetlerle uluslararası arenada büyük ses getiren, 1985 Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkesini temsil eden, Evita ve My Fair Lady müzikallerinin İspanya'da ve de Latin Amerika'da sesi, 80'lerin sonunda parlak yeteneğini oyunculuğa da çevirmiş olan Paloma San Basilio Latin sıcaklığını her şarkıda hissedeceğiniz muhteşem bir repertuar ile 40 yılı aşkın müzikal yolculuğunu anlattığı dünya veda turnesi kapsamında Türkiye'de ilk kez 25 Nisan'da İş Sanat'ta!