Paulo Coelho’dan tutku dolu bir hikaye

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Dünya edebiyatının en çok okunan yazarlarından Paulo Coelho, bugüne kadar yayınladığı kitaplarından farklı bir çizgiye sahip “Aldatmak” ile karşımızda.

Tek düze giden hayatınızdan sıkıldınız mı? Öyleyse modern şehir kadını Linda’nın kendini bulma yolculuğunu felsefik bir yaklaşımla ustaca anlatan bu kitabı çok seveceksiniz. Üstelik Coelho, Aldatmak'ta diğer kitaplarından farklı olarak kışkırtıcı, tene dokunan ve tutku dolu bir hikayeyle çıkıyor okurun karşısına. "Ne de olsa bazen kim olduğumuzu bulmamız için kendimizi kaybetmemiz gerekir" ise size kitap hakkında ipucu verecek anahtar bir cümle!