Pera Müzesi Blog, Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) iş birliğiyle hazırladığı “Gece Yarısı Korku Hikâyeleri” isimli yeni hikaye dizisiyle Mario Prassinos’u edebiyatla bir araya getiriyor.

Proje kapsamında FABİSAD üyesi yazarlar, Pera Müzesi’nin Mario Prassinos: Bir Sanatçının İzinde sergisindeki eserlerden ilhamla korku hikayeleri yazıyor. Öyküler 14 Ağustos’a dek devam edecek sergi boyunca belirli aralıklarla, gece yarısı 00:00’da Pera Müzesi Blog’da sanatseverlerle buluşacak.

Pera Müzesi, Mario Prassinos: Bir Sanatçının İzinde, İstanbul-Paris-İstanbul sergisi kapsamında, Türkiye’nin fantastik, bilimkurgu ve korku üreticilerini bir araya getiren Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin iş birliğiyle, yeni ve “tüyler ürpertici” bir hikâye dizisi sunuyor. Sergi boyunca aralarında Hakan Bıçakcı, Murat Başekim, Galip Dursun, Işın Beril Tetik ve Mehmet Berk Yaltırık’ın bulunduğu FABİSAD üyesi yazarların Mario Prassinos’un eserlerinden ilhamla kaleme aldığı korku hikayeleri, belirli aralıklarla gece yarısı saat 00:00’da Pera Müzesi Blog’da yayınlanacak.





“Gece Yarısı Korku Hikâyeleri” serisi kapsamında yayınlanan ilk öykü Mehmet Berk Yaltırık’ın kaleme aldığı “Cadıların Güneşi”. 7 Haziran gece yarısı saat 00.00’da Pera Müzesi Blog’da yayınlanan hikâyede başkahramanın Agâh Nadi’nin izinde, “cadıların ve ecinnilerin güneşinin, biçimsiz ve günahkâr bedenleri ebediyete dek kavurduğu tarifsiz mekâna” yolculuğu anlatılıyor. Metne, Mario Prassinos’un hikayeye temel oluşturan eserlerinin görselleri de eşlik ediyor.



“Gece Yarısı Korku Hikayeleri” serisi Mehmet Berk Yaltırık’ın hikayesinin ardından Hakan Bıçakcı, Murat Başekim, Galip Dursun, Işın Beril Tetik’in öyküleriyle devam edecek.



Mario Prassinos: Bir Sanatçının İzinde, İstanbul-Paris-İstanbul sergisi 14 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilir. “Gece Yarısı Korku Hikayeleri”ne Pera Müzesi Blog’dan ulaşabilirsiniz: http://blog.peramuzesi.org.tr