Pera’nın ikinci albümü ‘Giz’ in ikinci video klibi, başarılı müzisyen Toygar Işıklı ile düet yaptıkları ‘Unut’ isimli sarkıya çekildi





Pera’nın ikinci albümü ‘Giz’ in ikinci video klibi, dizilere müzikleriyle hayat veren başarılı müzisyen Toygar Işıklı ile düet yaptıkları ‘Unut’ isimli sarkıya çekildi.Çekimleri iki gün süren ve 25 kişilik bir ekibin çalıştığı klibin yönetmenliğini Pera gerçekleştirdi. Söz ve müziği Gökhan Mandır, düzenlemesi Gökhan Mandır, Hakan Ünalan, ve Kaya Sevinç’e ait şarkıda PERA’ya muhteşem sesi ve yorumuyla Toygar Işıklı eşlik etti. Bir insanı hala çok severken unutmaya çalışmanın zorluklarının anlatıldığı klip için milli basketbolcumuz Pertev Öngüner ve Ukrayna’lı model Eliza kamera karşısına geçti. Sabırsızlıkla beklenen klip yayında.