Philip Roth son kez konuştu!

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Bir buçuk yıl önce yazarlığı bırakacağını açıklayan 81 yaşındaki Amerikalı yazar Philip Roth BBC’ye verdiği röportajda, “Bu benim televizyonda ve herhangi bir mecrada son görünüşüm olacak” dedi

Philip Roth bir daha asla toplum önüne çıkmayacağını ve verdiği son röportajla birlikte emekliye ayrılacağını duyurdu. Amerikalı yazar bu hafta BBC’ye verdiği röportajda “Bu benim televizyonda ve herhangi bir mecrada son görünüşüm olacak” diye açıklama yaptı.



Yarın yayınlanacak BBC yayınında, sunucu Alan Yentob yazarın 2004’te verdiği bir demeçte “yazısız bir hayat düşünemiyorum” sözlerini hatırlatıyor. Yazar ise sunucunun bu çıkışına şu sözlerle yanıt veriyor: “Yanılmışım. Artık sonuna geldim. Daha fazla yazabileceğimi sanmıyorum.”



Yazar, Connecticut’a taşınarak orada ıssız bir çiftlikte yaşayacağını çünkü yaşlandıkça daha sessiz sakin bir hayat aradığını dile getiriyor. “Yapmak isteyeceğim en son şey zaten yeteri kadar göz önündeyken kendimi daha da görünür kılmak” diyen yazar şöyle devam ediyor; “Tüm bu görünürlük sinirlerimi yıprattı. Bu yüzden de sayfiyeye taşındım.”



Dünyaca ünlü ve saygıdeğer yazarlardan biri olan 81 yaşındaki Philip Roth, edebi alanda pek çok ödüle layık görülmüştü. 1997’de Pastoral Amerika romanıyla Pulitzer Ödülü’nü kazanan Roth, bundan on sekiz ay önce bir Fransız dergisinde yaptığı röportajda, otuz birinci kitabı Nemesis’in onun son kitabı olacağını dile getirerek ilk kez emeklilik sinyallerini vermişti