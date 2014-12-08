Pinchas Zukerman 8 Aralık'ta İstanbul’da!

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Dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Pinchas Zukerman 8 Aralık 2014'de İstanbul’da unutulmaz bir performans sergileyecek

1948 Tel Aviv doğumlu keman ve viyola virtüözü, aynı zamanda orkestra şefi olan Zukerman, Piu Music organizasyonu ile İstanbul’ da bir konser verecek. Yaşayan en iyi keman virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Zukerman, oldukça parlak bir kariyeri sahip. Çocukluğında ailesi ile birlikte Auschwitz Toplama kampındaki gettolarda yaşayan, bu kötü şartlar altında babasından ilk keman derslerini alan başarılı müzik adamı, 6 yaşında İsrail’ de konservatuvara girmiş ve yeteneği keşfedilmiştir. 1961 yılında İsrail’ e gelen Pablo Casals ve İsaac Stern ile tanışıp Amerika’ ya Julliard Koleji’ ne giren Zukerman 21 kez Grammy ödülüne aday oldu ve 2 kez de bu ödülü kucakladı.