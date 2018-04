Pink Martini İstanbul'da

Pink Martini, 18 Ekim’de İstanbul’da Volkswagen Arena’da.

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass“, “Joy to the World“, “1969“, “A Retrospective“ , “Get Happy” ve “Dream A Little Dream” albümleri ile Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 18 Ekim’de İstanbul’da Volkswagen Arena’da.