Plak tutkunları bu kitapta buluştu!

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Plakseverlerin arşivinde bulunması gereken Dust&Grooves isimli 416 sayfalık kitapta koleksiyonerlerin plaklara besledikleri aşkın yanı sıra yaşam öyküleri illüstrasyon ve fotoğraflar yer alıyor

Müziği en “saf” haliyle dinleme fırsatı sunan plaklar bir tutkunun da ötesinde, bağımlılık boyutuna ulaşmış vaziyette. Kimileri tüm mal varlığını bu uğurda harcamaktan çekinmiyor, boğazından kısıp plak alıyor. Elion Paz da bu bağımlılıktan nasibini fazlasıyla almış. Ancak bununla yetinmeyip tutkusunu bir projeye dönüştürmüş.



Türkiye dahil dünyanın dört bir yanına seyahat eden Paz, irili ufaklı plak koleksiyoncularıyla bir araya gelip söyleşiler yapmayı ihmal etmemiş. Sonunda bir ekip kurarak yaptığı söyleşilerle çektiği fotoğrafları Dust and Grooves adlı web sitesinde sergilemeye başlamış.



Site o kadar beğenilmiş ki proje bir kitaba dönüşmüş. Plakseverlerin arşivinde bulunması gereken 416 sayfalık Dust&Grooves – Adventures in Record Collecting adlı kitapta koleksiyonerlerin plaklara besledikleri aşkın yanı sıra yaşam öyküleri illüstrasyon ve fotoğraflar eşliğinde yer alıyor