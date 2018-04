Cenk Çalışır'ın polisiye-gerilim romanı 'Kan Yağmuru' Esen Kitap etiketiyle çıktı!





Kısa korku filmlerinin gösterildiği ve yarıştığı TV programı Siyah Kamera ve bu programa gönderilen etkileyici bir kısa film... Filmde iki palyaço, ameliyat masasında yatan ve gözlerinden korku akan bir adamın bacaklarını acımasızca kesiyor... Polis, Zeytinburnu'nda bir parkta baygın halde bulunan adamın filmde bacakları kesilen adam olduğunu tespit ediyor. Palyaçoların çektiği filmlere yenileri ekleniyor. Yeni kurbanlar ve her filmde insanlığa dair yeni mesajlar... İstanbul'da yaşayanlar korku ile tanışıyor. Palyaçolar, ülkenin gündemine otururken kötülüğün ne olup olmadığını da sorgulatıyor...Başkomiser Emrah Polat ve Komiser Aykut Tekcan, palyaçoları yakalamaya çalışırken, kendilerini klasik film karakterleri ve dünyanın en meşhur seri katillerinin yaşamlarının öğrenmeye çalışırken buluyor. Kim bu palyaçolar, insanlara bunca kötülüğü neden yapıyorlar, nasıl bu kadar başarılı bir biçimde gizleniyorlar?Polisiye yazarı Cenk Çalışır'ın sürükleyici romanı Kan Yağmuru eleştirmenlerden tam not aldı!Dünyada yaşananlara duyarsızlaşmayı ve kötülüğü sorgulamanızı sağlayacak, soluksuz okuyacağınız Kan Yağmuru Esen Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı."Büyük yayınevlerinin basıp büyük reklamlarla okuyuculara tanıttığı yabancı 'çoksatanların' çoğundan kurgu ve muamma öğesinin etkinliği bakımından hiç de aşağı kalmayan Kan Yağmuru bugünlerde hepimizin ihtiyacı olan “kaçış zevki”ni okuyucuya en âlâsından tattıracak. Kaçış zevkini hiç küçümsemeyin. Bunca bayağılığın, duygusuzluğun, tatsızlığın, karmaşıklığın egemen olduğu; çoğu olayın gelişmenin, insanın dönüp de ikinci kere bakmasına değmediği bir dünyadan “kaçarak” rahatlamanın neresi yanlış? Cenk Çalışır’ın Kan Yağmuru size bu kaçış zevkini verecek ve büyük olasılıkla bütünüyle yabancısı olduğunuz ama kesinlikle kendi yaşamınızdan daha heyecanlı, hareketli ve korkutucu bir dünyaya girmenizi sağlayacaktır..."Erol Üyepazarcı"Bu kitap sizi tüyler ürpertici bir dünyaya götürecek. Gerilimli bir başlangıçtan, heyecanın doruğa tırmandığı finale kadar ortaya çıkan gelişmeler, sarsıcı her detay, gerçeklerle birlikte sizi sarıp sarmalayacak. Bir solukta okunacak Kan Yağmuru benzersiz bir gerilim romanı. Cenk Çalışır, çok hızlı bir anlatım özelliği, mükemmel bir kurgu, enfes bir gerilim ve kişilerin betimlemesinde olağanüstü bir başarıya erişerek türün ustası olduğunu rahatlıkla kanıtlıyor..."Osman Aysu