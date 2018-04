Polonyalı cazcılar Caz Festivali'nde!

“Polonya-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 600. Yılı” nedeniyle düzenlenen kültür programı kapsamında, 21. İstanbul Caz Festivali, Polonya çağdaş caz müziğinin dünyaca ünlü ustalarını ağırlıyor.

Festival’de, 3 ve 5 Haziran 2014 tarihlerinde, “Mozdzer Danielsson Fresco Trio”, “Tomasz Stanko Quartet”, “Avrupa Caz Kulübü: Stryjo feat. Fakih Kıdemoğlu” ve “Parklarda Caz: Mitch & Mitch with Their Incredible Combo” konserleri gerçekleşecek.



21. İstanbul Caz Festivali bu yıl, Polonya ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 600. Yıl kutlamaları etkinlikleri kapsamında Adam Mickiewicz Enstitüsü'ne bağlı bir dijital platform olan Culture.pl ile işbirliği içinde Polonya cazcılarını konuk ediyor. Polonya caz dünyasının son 10 yıldaki en büyük keşfi olarak kabul edilen LeszekMozdzer, İsveçli kontrbas sanatçısı Lars Danielsson ve İsrailli vurmalı çalgılar ustası Zohar Fresco’dan oluşan “Mozdzer Danielsson Fresco Trio” 3 Temmuz Perşembe günü saat 21:00’de, cemal reşit rey Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Avrupa ve dünya cazının yaşayan en önemli isimlerinden Tomasz Stanko, ise “Tomasz Stanko Quartet” ile festivale konuk oluyor. Avrupa’nın ilk “free jazz” trompetçisi olarak tanınan Stanko, Avrupa’nın en özgün caz müzisyenleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar 37 albüm çıkartan, birçok film ve tiyatro oyunununmüziklerine imza atan Stanko, günümüz caz sahnesinin en yaratıcı isimleri arasında gösteriliyor. Stanko, konserinde, Slav melankolisini İstanbul’a taşıyacak.



Stryjo, Salon İKSV’de Avrupa cazının sınırlarını zorlayacak

3 Temmuz Perşembe günü saat 21:30’da, “European Jazz Club – Avrupa Caz Kulübü” konserleri kapsamında, Polonyalı grup Stryjo, elektroakustik müziği geleneksel enstrümanlar ile yaratıcı bir şekilde yorumlayan neyzen Fakih Kıdemoğlu ile bir araya geliyor. “Avrupa caz sınırlarını kıran üçlü” olarak kabul edilen ve doğaçlamaya öncelik veren tarzlarıyladikkat çeken grup, Nikola Kolodziejczyk (piyano), Maciej Szczycinski (bass) ve Michal Bryndal (davul)’dan oluşuyor. Klasik müzikten beslenen, folk, flamenko, disco ve dünya müziklerinden ezgiler taşıyan Stryjo, Fakih Kıdemoğlu’yla birlikte Japon üflemeli çalgısı shakuhachi, ney, saksafon ve saron eşliğinde Salon İKSV’de dinleyicilere özel bir müzikal deneyim yaşatacak.



Mitch & Mitch fenomeni, “Parklarda Caz”a geliyor

Festival kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” etkinliği ileİstanbullular, 5 Temmuz Cumartesi 18.00’den itibaren Nişantaşı Sanat Parkı ve çevresinde açık havada caz keyfi yaşayacaklar. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte, 9 kişilik Polonyalı topluluk Mitch & Mitch with their Incredible Combo ( Mitch & Mitch ve Olağanüstü Caz Topluluğu) sahnede olacak. 2002 senesinde kurulan topluluk, grup üyelerinin kendilerine taktıkları, Serious Mitch, Reverend James Boned Mitch, Mad Mitch, Mitch The Kid gibi ilginç lakaplarla da dikkat çekiyor. Grup, Amerikan folk ve batı etkisindeki tarzlarını İtalyan şarkıları, Japon türküleri, porno film müzikleri, samba ve mambo ile harmanlıyor.