Prince dedikodulara çok kızdı!

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Twitter'da, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olarak kabul edilen Glastonbury Festivali'nde yer alacağı dedikodusu dönen Prince, kendisiyle anlaşma imzalamak isteyen organizatörleri geri çevirdi.

Festival başkanı Michael Eavis’in yaptığı açıklamaya göre 56 yaşındaki Amerikalı yıldız Prince, twitter üzerinden yayılan dedikoduları görünce festivalde sahne almaktan vazgeçti. Dedikoduların odağında, pop yıldızının, Metallica ile beraber festivalin ana katılımcıları olarak sahne alacakları vardı. Guardian Gazetesi’ne konuşan festival başkanı Eavis, “Prince’in festivalimize katılmasını çok istiyorduk, onun çevresinden de festivalde yer alacağı yönünden olumlu haberler geliyordu. Henüz anlaşma imzalamamış olmamıza rağmen onun festivale katılacağı yönünde reklam yaptığımızı düşünüp sinirlendi ve festivalde sahne almayacağını söyledi” dedi.



Her yıl haziran ayının son haftasında, İngiltere ’nin Glastonbury kentinde yüz binlerce müzik severin katıldığı festivalin başkanı 78 yaşındaki Eavis’e göre: “her şeyin suçlusu sosyal medya”. Eaves “Festival hakkında sosyal medyada sürekli tahminlerde bulunuluyor. Bunlardan biri de Prince’in festivalde ana katılımcılardan biri olarak sahne alacağı dedikodusuydu. Dedikodu öylesine yayıldı ki en sonunda Prince katılmaktan vazgeçti. Kimin çıkacağı yönünde yapılan tahminler festivalleri olumsuz etkilyor” diyor.



25 Haziran Çarşamba’dan, 29 Haziran Pazar kadar sürecek festivalin ana grupları Arcade Fire, Kasabian ve Metallica olarak belirendi.