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Notre Dame de Paris müzikali, 22 Nisan tarihindeki ilk gösteriminde kapalı gişe sergilendi

Fransız yazar Luc Plamondon ile ünlü müzisyen ve söz yazarı Richard Cocciante’nin, Victor Hugo’nun ölümsüz eseri Notre Dame’ın Kamburu’ndan sahneye aktardığı “Notre Dame de Paris” 22 Nisan tarihindeki ilk gösteriminde yoğun ilgiyle karşılandı. İlk gecesinde 2 bin 2 yüz kişinin izlediği ve kapalı gişe oynayan müzikal; sahne tasarımı, ses, müzik ve oyunculukları ile izleyenleri adeta büyüledi. 15 farklı ülkede gösteriminin ardından turnesini İstanbul’da tamamlayan Notre Dame de Paris, 4 Mayıs tarihine kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Türkiye’de ilk kez sahne almasıyla yoğun ilgi gören ve biletleri tükenmek üzere olan Notre Dame de Paris’yi izleme fırsatını kaçırmayın!



Tarih: 22 Nisan – 4 Mayıs 2014

Mekan: Zorlu Center PSM, Ana Tiyatro

Bilet Fiyatları: HAFTA İÇİ: 59 TL, 110 TL, 152 TL, 187 TL, 228 TL

HAFTA SONU: 65 TL, 122 TL, 168 TL, 207 TL, 252 TL