Cezayir asıllı Fransız müzisyen Rachid Taha Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri kapsamında 2 Mayıs’ta İstanbul’a geliyor

Son albümü Zoom’un dünya turnesinin Türkiye ayağında İstanbul Kongre Merkezi’nde konser verecek olan Taha, İstanbul’da Cezayir fırtınası estirecek…

Rai Müziği ile dünyayı karıştıran Rachid Taha Mayıs’ta İstanbullu müzikseverler ile bir araya geliyor. Punk – Rock ile Arap müziğini harmanlayan Rachid, Türkiye’de pek çok protest arabesk müzik sanatçısı ile çok önemli bir ortak noktaya sahip; Mısırlı Ümmü Gülsüm… Başta Orhan Gencebay, Mustafa Keser, Yıldırım Gürses, Zeki Müren, Neşe Karaböcek olmak üzere onlarca Türk sanatçıyı etkileyen Ümmü Gülsüm’ün, Rachid için de büyük bir aşk olması rastlantı değil. Arap dünyasının asil kadını; sesi, isyankâr sözleri ile dünya üzerinde yüreğinde memleket hasreti olan, aşk sızısı taşıyan her erkeğin gözlerine yaşlar taşımış. Taha; “Bir şarkıya onun adını verdim. Amacım Gülsüm’e hak ettiği saygıyı sunmak. Şu an arap ülkelerindeki karışıklıklar en çok kadınları etkiliyor. Ben gelecekte kadınlarının Müslüman arap ülkelerinde onurlarını kazanacaklarına inanıyorum.”



Kumlu çöllerden Fransa varoşlarına uzanan ilginç bir başarı öyküsü…

10 Yaşında ailesi ile Cezayir’den Fransa’ya göçen Rachid’in çarptığı ilk duvar dil olmuş. Dilini konuşamadığı, şarkılarının çalınmadığı radyoları olan bir ülkede isyanın en asil dilini geliştirmiş Rachid Taha. İngiltere sokaklarından doğan punk’ı Cezayir sokaklarında unutulmaya başlayan müziği ile birleştirmiş. Rachid, 80’lerde sansasyonel çıkışı ile Fransa’yı sarsan bir isim. Tüm Fransızların bebeklik ninnisi “Güzel Fransa” şarkısını Arapça seslendiren Taha, Fransızlarda şok etkisi yaratmış. “Voila Voila” ise, o dönemler Fransa’da artmakta olan ırkçı eğilim üzerine, halkın gerçeklere uyanabilmesine yardımcı olan bir şarkı haline gelmiş. Son albümünde bu şarkı yeniden yorumlanmış hali ile yer alıyor. Bunun sebebi ise Taha’nın Fransa’nın son dönemde milliyetçiliğinin maalesef tekrar 80’lere döneceği yönündeki inancı. Ümmü Gülsüm ile Elvis’i aynı potada eriten sanatçı sinemadan da çok etkilenmiş. Kurosawa aşığı, Jim Ford hayranı. Eski arapça şarkı cover’ları ile arap müziğine önyargılı insanları bile fikirlerinden caydırdı.



Tek çare; aşk…

Kişisel kırgınlıklarımdan yola çıkıyorum, bana yalan söyleyen ya da güvenimi sarsan insanlar… Beni tedavi eden tek şey aşk.. kötü biten aşk hikayeleri de var ama sevgi her şeyi çözebilecek tek güç…