Redd’in "Mükemmel Boşluk" albümü yayınlandı.

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan Redd’in 6. stüdyo albümü ‘Mükemmel Boşluk’ta 12 şarkı yer alıyor. Redd yeni albümü ‘Mükemmel Boşluk'u “Dışarıdaki dünyanın fenalıklarından uzak, kendi iç dünyalarımızı sorgulayarak, kendi isteklerimiz doğrultusunda, daha etkin olabildiğimiz alanlar yaratarak değiştirebileceğiz belki de bu mevcut durumu. İçimizdeki dünyayı dinleyerek, derinlerdeki mükemmel boşluğa ulaşmak dışarıdaki kirliliği temizleyecek. Ve birimizin yarattığı içsel boşluklar diğerlerine eklenerek büyüyecek, genişleyerek dış dünyanın yükselen kötülük duvarlarını yıkacak sonunda” şeklinde tanımlıyor.

