Rihanna'yla balede devrim!

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Beyoncé, Rihanna, Shakira, Bob Marley ve Jennifer Lopez'in şarkılarıyla bale gösterisi nasıl olur? Cevabı Zorlu Cehter PSM'deki 'Ballet Revolucion' gösterisinde!

Dünyaca ünlü dansçılar bir devrim hareketi için birleşirse ne olur? Ballet Revolucion! Bahsi geçen devrim herhangi bir baskı rejimine yönelik değil. Bu devrim, dansın ta kendisinde... Beyoncé, Shakira, Bob Marley, David Guetta, Prince, Rihanna ve Jennifer Lopez’in şarkılarıyla bale gösterisi yapılacağını tutucu bir konservatuvar hocasına söyleseniz, tek kaşı kalkmış delici bir bakış alacağınız kesin. İşte Ballet Revolucion, devrimini tam da o kaşa karşı yapıyor. 9-10 Mayıs tarihlerinde Zorlu Center PSM’de gerçekleşecek gösteri, modern baleyi sokak dansı ve hip hop dans figürleriyle harmanlayan, sıradışı ve enerjisi çok yüksek bir sahne performansı sunuyor. Dünya basını Ballet Revolucion’u değerlendirirken, “nefes kesici, şaşırtıcı, heyecan verici, içinizi ısıtan, esprili ve sıcak kanlı” gibi sıfatları bolca kullanmış. En kuru eleştirilerde bile olumsuz bir yoruma rastlamak mümkün değil. Kıvrak dansçıların hepsi sanatında son derece usta ve Latin Amerika ’ya has o kocaman gülümsemeye sahipler. Küba kökenli oldukları için de bu estetik başkaldırı hareketi üzerlerine pek yakışıyor. İlk paragrafta ismi anılan müzisyenlerin parçaları şayet banttan çalınıyor olsaydı, gösteriye muhakkak bir müsamere havası hakim olurdu. Ballet Revolucion sahnesinde ise müzikler ‘Cubans’ adlı canlı orkestra tarafından icra ediliyor. Temposu sürekli artan gösteride iddialı sıçrayışlar, keskin dönüşler, estetik saltolar, break dans hareketleri ve siyahi MTV videolarından aşina olduğumuz figürler, mizahi ve akıcı bir kurguyla ardı ardına gerçekleşiyor. Sunday Herald Sun, dansçıların özgürce dans edişlerini “bulaşıcı” olarak nitelendirmiş. Karate filmlerinden çıkan çocuklar birden dövüş ustalarına dönüşüverir hani.. Ballet Revolucion sonrasında biz de kendimizi hemen bir dans pistine atmak isteyeceğiz gibi görünüyor. Ballet Revolucion; Sidney, Singapur, Berlin, Paris ve Londra’da kapalı gişe oynamış, dünya çapında hatırı sayılır başarı yakalamış, dans tutkunları kadar sahnede yüksek enerjiyi seven herkesi heyecanlandıran bir gösteri. Aynı zamanda Zorlu Center PSM’de sezonun son performansı. Hızlı bir hafta sonu geçirmeyi düşlüyorsanız, kıvılcımı Küba ateşiyle çakmak için iyi bir fırsatınız var! 'Ballet Revolucion’, 9-10 Mayıs 20.30, Zorlu Center PSM. Biletler: 57 TL, 80 TL, 99 TL, 120 TL, 140 TL