Robert Plant’in yeni solo albümü Nonesuch Records’tan!

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Robert Plant’in Nonesuch Records ile imzaladığı anlaşma sonrasında bu yılın yayınlanacak albüm, Sensational Space Shifters ile birlikte kaydedilecek

Led Zeppelin’den sonra solo albümler yayınlamış olan Plant, Jimmy Page ile kayıtlar yapmış ve Honeydrippers, Priory of Brion, Strange Sensation, Band of Joy gibi gruplarla birlikte çalışmıştı. Geçtiğimiz günlerde Led Zeppelin’in bir araya geleceği söylentilerini yalanlayan Robert Plant, Nonesuch Records ile ilk kez albüm yayınlayacak. Nonesuch Records bugüne kadar Steve Reich, Philip Selway, Bill Frisell, David Byrne ve Conor Oberst gibi isimlerin albümlerini yayınlamıştı.