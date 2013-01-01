Robinson Crusoe sıfırı tüketti!

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Beyoğlu'nun en eski kitabevlerinden Robinson Crusoe 35 bin dolar kira bedeline karşı koyamayınca İstiklal Caddesi 389 numaradaki dükkanını kapatma kararı aldı

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre; Beyoğlu’nun en eski kitabevlerinden Robinson Crusoe, kira artışına dayanamayarak İstiklal Caddesi 389 numaradaki dükkanını kapatma kararı aldı.



20 yıllık kitapçı, son olarak 25 bin lira kira ödüyordu ancak 35 bin dolar ödemesi istenince bu yükün altından kalkamadı. Robinson Crusoe, maddi sıkıntısını geçen sene okuyucu dayanışması sayesinde Robkart uygulaması ile aşmıştı. Ancak bu yeterli olmadı. Zaten mahkeme mekan sahibinin başvurusuyla kitabevinin geçen sene 2013 Temmuz ve Ağustos kiralarının geciktirmesi nedeniyle tahliye kararını onadı. Bundan sonra kitabevi Salt Beyoğlu’nun dördüncü katında okuyucuyla buluşacak.



KİRALAR ÇOK YÜKSEK

Peki, Robinson Crusoe'un hemen yanındaki dükkanlardaki kiralar ne kadar?

Bianet'in araştırmasına göre son 10 yıldaki artışlara göre bazı dükkanların aylık kiraları şöyle:

*Tek katlı bir ayakkabıcı dükkanı 20 bin dolar,

*Tek katlı giyim mağazası 57 bin lira,

*Beş katlı giyim mağazası 60 bin dolar,

*5 metrekarelik büfe 3500 dolar,

*Üç katlı büyük bir ayakkabı mağazası 300 bin lira.



İSTİKLAL'DE KİTAPÇI KALMADI

Kiralar bu kadar yüksek olunca büyük markalar dışında küçük dükkanların Taksim'de barınması mümkün olmuyor. Galata'daki 93 yıllık kitapçı ve Türkiye 'nin ilk müzayede mekanı Librairie de Péra de geçen sene Ağustos ayında kirasını ödeyemediği için kapanmıştı. İstiklal Caddesi'nde şu anda sadece Mephisto, YKY, İnsan, D&R, Ada, Pandora, Kırmızı Kedi ve Türk-Alman kitabevi kaldı. Galata, Tünel, Dünya , İmren, Sel, Simurg, Metropol, Sinem, Arkadaş, Literatür, İstavrit kapanan kitabevlerinden akılda kalanlar.