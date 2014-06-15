Robinson Kitabevi 'elden ele' taşındı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Robinson Crusoe 389, dün 20 yıldır bulunduğu İstiklal Caddesi 389 numaradan, yine aynı cadde üzerinde bulunan SALT Beyoğlu'na 'elden ele' taşındı

Geçen hafta Robinson Crusoe 389 Kitabevi’nin Twitter hesabından yaptığı ‘elden ele’ yardım çağrısı karşılık buldu. Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl kirasını ödemekte zorlanan, Beyoğlu ’nun en önemli bağımsız kitabevlerinden Robinson, dün 20 yıldır bulunduğu İstiklal Caddesi 389 numarayı boşaltıp yine aynı cadde üzerinde bulunan SALT Beyoğlu’nun dördüncü katına ‘elden ele’ taşındı.



Robinson Crusoe 389’un Twitter hesabından “Elden ele’ye bekliyoruz....15 Haziran 2014 Pazar günü saat 10.20” notuyla kitapseverleri taşınmaya yardıma çağırmıştı. Robinson’un bu çağrısı yanıt buldu ve yüzlerce kişi, İstiklal Caddesi’nde insan zinciri oluşturarak kitapları ‘elden ele’ yeni yerine taşıdı. Robinson Crusoe 389, bundan böyle Garanti Bankası’nın desteğiyle kurulan sanat merkezi SALT Beyoğlu’nun dördüncü katında hizmet verecek.