Rock müziğin efsaneleri İstMotoFest’te buluşuyor!

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Türkiye’nin en büyük, İstanbul’un ise tek motor festivali olma özelliğini taşıyan İstMotoFest, 5-6-7-8 Haziran tarihlerinde motorseverleri bir araya getirecek

İstanbul Life Park’ta gerçekleştirilecek festivalde Hayko Cepkin ve Kurtalan Ekspres, Özlem Tekin, Pentagram, Koray Candemir ve Ogün Şanlısoy gibi Türk Rock müziginin sevilen isimleri sahne alacak. Türkiye Klasik Motor Kullanıcıları Derneği tarafından düzenlenen, İstanbul’un tek motor festivali İstMotoFest 5-6-7-8 Haziran tarihlerinde binlerce motor tutkununu bir araya getirecek. İstMotoFest, İstanbul Life Park’ta kurulan devasa sahnelerde rock müziğin sevilen isimleri ile 2 teker tutkunlarını buluşturacak. 3 gün 3 gece sürecek İstMotoFest katılımcıları çadırları ile İstanbul Life Park’a kurulacak özel alanlarda konaklayabilecek. Eğlencenin 24 saat devam edeceği ve katılımcıların her ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan festival alanında ayrıca birbirinden eğlenceli birçok gündüz aktivitesi de yer alacak. Motorseverlerin yanı sıra, rock müzik tutkunlarını unutulmaz bir festival deniyimi yaşamaya davet eden İstMotoFest biletlerine Biletix üzerinden ulaşılabiliyor.