Rock müzikte yeni bir ses: Ersel Gökmen!

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Kariyerini uluslararası alana kurmak isteyen sanatçı, ona güvenen ekibiyle yola emin adımlarla başladı

Bazı ruhlar vardır, hayatı fazla özümserler, genç yaşlarda olgunlaşırlar ve ürettikleri de bu olgunlukla yücelir. Ersel prodüktör Eser Taşkıran'ın kapısını çaldığında henüz yirmi yaşında idi, ve olgunlaşabilmek adına kendisine danışmak istiyordu, fakat çaldığı her şarkısından sonra Taşkıran'ın daha çok ilgisini çekti ve toplantının üzerinden yarım saat geçmeden şarkıcı albüm teklifiyle karşı karşıya kaldı. Ona önce Eser Taşkıran ve Nilay Midilli inandı, ardından rock müzik tarihimizin bir çok usta ismi albümünde gönüllü olarak çalıştı, tüm kayıtları canlı olarak yapıldı. (Elektrik Gitar: Mustafa Kos "kurtalan ekspres" "24 ayar", Engin Gökkaya "Egoist", Bas Gitar Bora Özçoban, Davullar: Korcan Ulusoy) Ayrıca Ladies & Gentlemen korosu albümün back vokal kayıtlarını üstlendi. Ersel, rock müziğin yeni asi çocuğu değil veya ezgi ve anlatımını sadece anadolu üzerinden alan bir müzik adamı değil. Onun müziğinin içinde dünya müziği mevcut, onun rakipleri dünyadaki büyük rock solistleri ve grupları, bunu zaman bizlere gösterecek, kariyerini uluslararası alana kurmak isteyen sanatçı, ona güvenen ekibiyle yola emin adımlarla başladı ve bunun devamını sağlamak adına elinden geleni yapmaya kararlı.