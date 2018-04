Rock Off Festival KüçükÇiftlik Park’ta!

2014 yılında ilki düzenlenecek olan Rock Off Festival, 2-3-4 Ağustos tarihlerinde 3 gün boyunca birçok yerli ve yabancı grubu ağırlayacak

Festivalin kesinleşen grupları arasında, MEGADETH, HIM, AMON AMARTH, W.A.S.P., GOJIRA, STRATOVARIUS ve HAGGARD bulunmaktadır. Diğer gruplar ve grupların çıkış saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.



Sosyal sorumluluk kapsamında, TEMA Vakfı aracılığıyla katılımcı sayısı kadar fidan diktirilerek, Rock Off Festivali Hatıra Ormanı oluşturulacak ve katılımcılara ilgili sertifika basılı olarak ve ya e-mail yoluyla iletilecek. Festival sonrasında oluşacak hatıra ormanının dikimi, gelişimi ve bakımı Freebird Agency ve Rock Off Festivali web sitelerinden takip edilebilecek.



Festival planı, etkinlik ve yenilikler Freebird Agency Facebook sayfasından ve çok yakında açılacak olan Rock Off Festival web sitesinden duyurulacak.