Rock'n Coke notları

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Bu yıl sekizincisi düzenlenen Rock'n Coke festivalinin 3. gününde ana sahnede dinleyicileriyle buluşan Aylin Aslım hem yeni albümü "Zümrüdüanka"dan hem de önceki albümlerinden seslendirdiği şarkılarla rock müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bir saatlik muhteşem bir performans sergileyen sanatçının dinleyicileri için bir de sürprizi vardı. Hepimizin "Süt Kardeşler" filminden bildiğimiz ve Aylin Aslım'ın da şarkısına ismini veren "Gulyabani" dün sahnede canlandı...Sanatçı verdiği konserin ardından da Sony Türkiye standında hayranlarıyla buluşarak albümünü imzaladı.



