“Rock’n Dark UV Nights” Özge Fışkın konseri ile başladı!

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Özge Fışkın, “Rock’n Dark UV Nights” kapsamında, 15 Nisan gecesi, Jolly Joker’de sahne aldı

Fışkın’a Alper Cengiz ve Toygun Sözen’in de eşlik ettiği özel performansla coşan rock müzikseverler, geceye renk katan ultraviyole (UV) ışık efektli sürprizle de keyifli anlar yaşadı.

Özgün tarzı ve enerjik sahnesiyle sıra dışı canlı performaslara imza atan Özge Fışkın, “Rock’n Dark UV Nights” kapsamında, 15 Nisan Salı akşamı, Jolly Joker’de sahne aldı. Rock müzikseverlerin buluştuğu gecede, eğlenceli sahne şovuyla Alper Cengiz’i ve saksafonuyla harikalar yaratan Toygun Sözen’i de ağırlayan Özge Fışkın, Türkçe ve yabancı şarkıları, kendine has yorumuyla seslendirerek, eşsiz sahnesiyle unutulmaz bir deneyim yaşattı. Müzikseverler geceye renk katan sürprizler ve ultraviyole (UV) ışık oyunlarıyla da keyifli anlar yaşadı. Rock’n Dark UV Nights konserleri, önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de rock müzikseverleri bir araya getirmeye devam edecek.