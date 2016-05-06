Çingene Müziklerinin Kraliçesi olarak tanınan Esma Redzepova, Hıdırellez’de sevenleriyle buluşuyor.

Çingeneler Kraliçesi, Roman Divası, Makedon Bülbülü, Balkan Azizesi ya da Kederli Rumeli Kızı gibi isimlerle tanınan 72 yaşındaki Esma Redzepova’ya Hıdırellez'i şenlendirecek.

Esma Redzepova Çingenelerin ve göçmenlerin yasal hakları için yıllarca mücadele etmiş, 2002 yılında Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiştir. 5’İ öz 47’si evlatlık 52 çocuk annesi olan Redzepova yardım amaçlı binlerce konser vermiş, Unicef tarafından ödüllendirilmiştir.

Annesi Türk Babası Sırp olan Üsküp doğumlu Redzepova, 2003 Eurovision şarkı yarışmasında ülkesi Makedonya’yı temsil etmiştir. Olağanüstü sesi ile yorumladığı Balkan Müziği’nin yanı sıra yardımsever ve duyarlı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran çingeneler kraliçesi Esma Redzepova & The Folk Masters 6 Mayıs 2016 saat 21.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.