Rowling’ten bağımsızlığa 1 milyon!

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J.K. Rowling, İskoçya’nın bağımsızlığına karşı yürütülen kampanyaya 1 milyon pound bağışladı

İngiltere doğumlu olmasına karşın İskoçya’nın Edinburgh şehrinde yaşayan J.K. Rowling, İngiliz hükümetinin yürüttüğü “Birlikte Daha İyiyiz” kampanyasını desteklediğini açıkladı.



Web sitesinde, “Bağımsızlık fırsatlar doğurabilecek olsa da ciddi riskler taşıyor” açıklamasını yapan Rowling, bağımsızlığın ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini, sağlık harcamalarını da azaltacağını savundu.



Rowling bir İngiliz olarak ne düşünürse düşünsün, pek çok İskoçun asırlardır hayallerini süsleyen İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan bağımsızlığının oylanacağı referandum 18 Eylül’de yapılacak.