Ruh halinizi değiştirecek 5 kurs

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Hayatınıza hareket katmak için size yeni önerilerimiz var.

1. Bir şey eksik o da enerji!

Son günlerde enerjinizden eser yok. Öyleyse bedeninizde bulunan enerjiyi artırmak ve vücudunuzda rahatça hareket ettirmek için engin Çin felsefesinden yararlanabilirsiniz. Bir dizi estetik hareketten oluşan Tai Chi Chuan, enerjinizi doğru kullanmak için size yol gösterebilir. Vücudunuzun bir nevi koruyucu hekimi olun, her pazartesi saat 20:00’de düzenlenen bu kursa katılın.

Karg ART: 0216 330 31 51 Fiyatı: 120 TL



2. Mini mini cheesecake’ler!

Misafirlerinizin “Şu senin cheesecake’in tarifi neydi?” diye sormalarını istiyorsanız, size önerdiğimiz bu atölyeyi ajandanıza mutlaka kaydedin. Coccolat Pasta Tasarım Atölyesi’nin 3 Nisan Cumartesi ve 8 Nisan Perşembe günleri düzenleyeceği kursta, 4 saat içinde bir aşçı profesyonelliğinde cheesecake’ler hazırlayabileceksiniz. Sevdikleriniz bu işe çok şaşıracak! Coccolat: www.coccolat.com, 0216 449 95 90- 91-92 Fiyatı: 140 TL



3. Hayatı elinizdeyse...

Sevdiklerinizin başına bir kaza geldiğinde seyirci kalmak mı, yoksa hayatını kurtarma ihtimaliniz olduğunu bilmek mi? Ayrıca sadece sevdiklerinizin değil, başkalarının da size ihtiyacı olabilir. Hem düşünsenize, sizin başınıza bir şey gelse ve size yardım edecek kimse olmasa! Temel ilkyardım eğitimi almak ondan önemli! Artı Danışmanlık’ın 22-23 Nisan’da sertifikalı temel ilkyardım eğitimi ilginizi çekebilir. Artı Danışmanlık: 0216 340 17 03 Fiyatı: 200 TL

