Hayatınıza hareket katmak için size yeni önerilerimiz var.
1. Bir şey eksik o da enerji!
Son günlerde enerjinizden eser yok. Öyleyse bedeninizde bulunan
enerjiyi artırmak ve vücudunuzda rahatça hareket ettirmek için engin
Çin felsefesinden yararlanabilirsiniz. Bir dizi estetik hareketten oluşan
Tai Chi Chuan, enerjinizi doğru kullanmak için size yol gösterebilir.
Vücudunuzun bir nevi koruyucu hekimi olun, her pazartesi saat
20:00’de düzenlenen bu kursa katılın.
Karg ART: 0216 330 31 51 Fiyatı: 120 TL
2. Mini mini
cheesecake’ler!
Misafirlerinizin “Şu senin
cheesecake’in tarifi neydi?”
diye sormalarını istiyorsanız,
size önerdiğimiz bu atölyeyi
ajandanıza mutlaka kaydedin.
Coccolat Pasta Tasarım
Atölyesi’nin 3 Nisan Cumartesi
ve 8 Nisan Perşembe günleri
düzenleyeceği kursta, 4 saat
içinde bir aşçı profesyonelliğinde
cheesecake’ler
hazırlayabileceksiniz. Sevdikleriniz
bu işe çok şaşıracak!
Coccolat: www.coccolat.com,
0216 449 95 90- 91-92
Fiyatı: 140 TL
3. Hayatı elinizdeyse...
Sevdiklerinizin başına bir kaza geldiğinde seyirci kalmak mı, yoksa hayatını
kurtarma ihtimaliniz olduğunu bilmek mi? Ayrıca sadece sevdiklerinizin değil,
başkalarının da size ihtiyacı olabilir. Hem düşünsenize, sizin başınıza bir şey
gelse ve size yardım edecek kimse olmasa! Temel ilkyardım eğitimi almak
ondan önemli! Artı Danışmanlık’ın 22-23 Nisan’da sertifikalı temel ilkyardım
eğitimi ilginizi çekebilir. Artı Danışmanlık: 0216 340 17 03 Fiyatı: 200 TL