Ruhi Su türküleri Şişli Kent Kültür Merkezi'nde!

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Dostlar Müzik Topluluğu, 10 Mayıs akşamı Şişli Kent Kültür Merkezi'nde Zeybek türkülerini müzikseverlerle buluşturacak

Ruhi Su türkülerini, tarzına bağlı kalarak yaşatan Dostlar Müzik Topluluğu, 10 Mayıs akşamı Şişli Kent Kültür Merkezi'nde Zeybek türkülerini müzikseverlerle buluşturacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, Zeybekler hakkında akademik çalışmaları da olan sanatçı Okan Murat Öztürk de yer alacak. Halk türkülerinin çağdaş yorumlarına öncülüğünün yanı sıra; barış ve demokrasi mücadelesindeki örnek sanatçı tavrı ile de meydanlarda ve yüreklerde yer edinen Ruhi Su’nun eserleri, Dostlar Müzik Topluluğu tarafından yaşatılıyor.

Topluluk, 10 Mayıs akşamı saat 20.00’de Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği konserde, Ruhi Su’nun Zeybek kültürü ve türküleri üzerindeki çalışmalarını koral olarak seslendirilecek. Görsel sunumlarla da zenginleşecek olan etkinlikte, İstanbul Yeditepe Halk Oyunları Topluluğu tarafından sergilenecek “Zeybekler” performansının yanı sıra; Zeybekler hakkında akademik çalışmaları da bulunan Okan Murat Öztürk konuk sanatçı olarak yer alacak.



Dostlar Müzik Topluluğu hakkında...

Ruhi Su Dostlar Korosu bünyesinde çeşitli dönemlerde yer almış koristler tarafından kurulan ve Ruhi Su türkülerini barış ve demokrasi kavgasına tüm coşkusu ile katabilmeyi şiar edinen topluluk; şef Boran Mert yönetiminde Divriği Kültür Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık üç yıldan bu yana aynı disiplin ve birlikte üretmenin keyfiyle kesintisiz olarak çalışan koro; Boran Mert tarafından notaya alınan Ruhi Su türkülerini, meydanlarda, salonlarda, TV ve radyo programlarında halkla buluşturuyor..