Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın birlikte rol aldıkları “Adalet, Sizsiniz”; üç tarihi olayı Sokrates, Galileo, Sacco ve Vanzetti’nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyor.

AYSA Prodüksiyon tarafından sahneye konan, Ümit Denizer’in yazdığı ödüllü oyun “Adalet, Sizsiniz”; 21 Ocak 2016, Perşembe akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde! Oyun, yargının siyasallaştığı üç tarihi olayı Sokrates, Galileo, Sacco ve Vanzetti’nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyor.

Usta oyuncular Rutkay Aziz ile Taner Barlas’ın Ümit Denizer ile birlikte kurdukları, adını, Muhsin Ertuğrul hocalarının yazılarına “Perdeci” imzasını atmasından esinlenerek koydukları “Perdeci Oyuncuları”nın ilk oyunu “Adalet, Sizsiniz”; Ümit Denizer tarafından kaleme alındı. Oyun, henüz sahnelenmeden, tiyatro dalında 2012 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.





Tek perdelik bir oyun olan “Adalet, Sizsiniz”; yargının siyasallaştığı üç tarihi olayı, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın muhteşem yorumlarıyla sahneye taşıyor. M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da, Beş Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da, Engizisyon’un müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston’da, adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikayeleri, “Adalet, Sizsiniz” ile tiyatroseverlerle buluşuyor.

Tarihe geçmiş bu masumların itibarlarının, haksız mahkûmiyet kararlarının kaldırılmasıyla, yıllar sonra iade edildiğini vurgulayan oyunun yönetmenliğini de, “Perdeci Oyuncuları” üstleniyor. Ümit Denizer’in kaleme aldığı ve tam adı “Adalet, Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti)” olan oyunun; sahne tasarımı ve kostümleri Metin Deniz imzasını taşırken, kukla uygulamaları ise Bülent İşcan tarafından gerçekleştiriliyor.

“Adalet, Sizsiniz”; 21 Ocak 2016, Perşembe akşamı saat 20:30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’inde sahnelenecek. Biletler, Biletix ve Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişelerinde...