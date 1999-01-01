Letonyalı akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, bu ay İş Sanat’a konuk oluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI

19 Nisan Çarşamba/20.30

İş Sanat Kültür Merkezi

Letonyalı akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, bu ay İş Sanat’a konuk oluyor. Konserde Sidorova’ya dünyada bugüne kadar yaşamını kesintisiz sürdürebilmiş senfoni orkestralarının en eskilerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Orkestranın şefliğini, 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı ile onurlandırılan ve halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörlüğü görevini yürüten Rengim Gökmen üstleniyor.