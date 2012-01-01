Sait Faik ödülü Mahir Ünsal Eriş’in

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Mahir Ünsal Eriş, bu yılki Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibi oldu

Eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısına her yıl Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14:00’da Burgazada Sait Faik Müzesi’nde düzenlenecek törenle yazara takdim edilecek.



Yazar hakkında

1980 yılında Çanakkale’de doğan yazar, arkeoloji alanında tamamladığı lisans eğitiminden sonra çevirmenlik yaptı. Yazarın kitapları İletişim Yayınları’nca yayımlandı: Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde (2012) ve Olduğu Kadar Güzeldik (2013)