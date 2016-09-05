Museum Hotel’in Armaggan Art & Design Gallery iş birliğinde “sanat mekan tanımaz” yaklaşımıyla hayata geçirdiği “Art in Museum” sergisi Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan’ın katıldığı bir davetle açıldı.

Genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek, yeni ve yaratıcı fikirleri sanatseverlere yansıtmak amacıyla faaliyet gösteren Armaggan Art & Design Gallery, SanatBurada mottosuyla, “Yaşayan Müze” olarak tanınan ve dünyanın en özel otel unvanı olan Relais & Chateaux’nun Türkiye’deki tek temsilcisi Museum Hotel ile benzersiz bir sergiye imza attı; “Art in Museum”…

Özel bir davetle başlayan “Art in Museum” sergisinde, çağdaş yaklaşımları ve özel teknikleri ile sanat dünyasının dikkat çeken isimleri Assani, Betül Cankara, Canan Ustaoğlu, Çetin Pireci, Derin Barakta, Dinçer Güngör, Gül Delemen, Gülfidan Özmen, Güneş Özmen, İrem Çamlıca, Lütfiye Kösten, Malik Bulut, Meral Değer, Mustafa Karyağdı, Nadia Arditti, Neşe Çoğal, Nilay Özenbay, Nilgün Sabar, Oytun Berktan, Şebnem Gençer, Şevket Arık, Sinem Kaya, Tan Taşpolatoğlu ve Tan Mavitan’ ın resim ve heykel çalışmaları yer alıyor.





Armaggan Art & Design ve Museum Hotel iş birliğiyle 5 Mayıs – 5 Eylül 2016 tarihleri boyunca otelde devam edecek olan “Art in Museum” sergisi çağdaş sanata önem verenleri ve çarpıcı ilham kaynaklarıyla tanışmak isteyenleri bekliyor.

