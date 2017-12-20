"Bu İmzada Sanat Var” sergisi, 02-20 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da Port-Art Sanat Galerisi’nde gerçekleşiyor.

Günsu Saraçoğlu ve Dilşad Atasoy'un proje yöneticiliğinde gerçekleştirilen sergide Türkiye'nin 50 önemli sanatçısının imzası sanatseverler ile buluşacak. Sanatta imzanın önemini vurgulamak amacıyla yola çıkılan sergide, 50 değerli sanatçının imzalarının yanında, bir adet eseri de yer alacak. İmzaların satışından elde edilecek gelir ise Özel Çocuklar Eğitim Ve Dayanışma Derneği'ne eğitim bursu olarak aktarılacak. Böylece 50 değerli isim, sanatta imzanın değerine dikkat çekerken, eğitime muhtaç çocuklara da sanat aracılığıyla dokunmuş olacaklar. Sanatta imzanın önemini vurgulamak amacıyla yola çıkılan sergiye Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, Art Boya Ltd.Şti., Piece of ART PR&Gallery, Colorbox Art Materials Store, Artfulliving, Fineart Sanatsal Baskı Hizmetleri Ltd.Şti., Genç Sanat, RH Dergi sponsor olarak destek veriyor.

